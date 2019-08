Incidente stradale in A1: muore il 58enne Marco Nunziatini, residente a Cervia

La vittima del drammatico incidente che si è verificato ieri mattina, 18 agosto, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra il bivio con l’A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano, che ha coinvolto una moto e un’autovettura all’altezza del chilometro 138.3 è il 58enne Marco Nunziatini, residente a Cervia.

Il motociclista, a bordo di una moto Bmw R12W, si è schiantato contro una Hyundai i10 condotta da una 28enne residente a Osimo, che si stava immettendo in autostrada da una piazzola di sosta. La giovane è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita; il centauro, invece, non ce l’ha fatta.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.