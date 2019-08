Ravenna: erba alta lungo le strade, visibilità limitata. A quando gli interventi di sfalcio?

Buongiorno, sono un lettore che vive a Camerlona e volevo porre qualche riflessione nel segnalare la mancanza dello sfalcio dell’erba a bordo strada. Muovendomi nelle strade del comune in queste settimane, come molti avranno potuto notare, la situazione verde a bordo strada é peggiorata drammaticamente.

Oramai ad ogni incrocio é necessario fare un “collo da gallina” cercando di capire se sta o no arrivando qualcuno. Noto anche che il comune cerca di far fronte alla sicurezza stradale installando box per autovelox vuoti ovunque. Io non so cosa sia meglio, sarei curioso di capire che costi hanno questi box e che costo ha lo sfalcio dell’erba. Fatto sta che non si vede nulla e gli incidenti non si fermano. Allego una foto dell’incrocio fra via Reale e via Ferragù, all’altezza della Luna Rossa.

Stefano Vassura

Buongiorno, porgo una sola domanda: un cittadino deve sempre stare zitto e pensare che al sindaco piaccia questa città? Le foto ( apertura articolo) riguardano zona Comet a Ravenna.

Luciano Fosci Stefano