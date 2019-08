Disagi previsti causa lavori per la pista ciclopedonale a Faenza

L’intervento attualmente in corso in via Cesarolo, a Faenza, per la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento fra le pedonali di via Testi-Fornarina e via Fratelli Rosselli, provocherà nei prossimi giorni alcuni disagi alla viabilità. Lo comunica il Comune di Faenza.

Da lunedì 26 agosto 2019 e per circa una settimana, i lavori occuperanno infatti parte della sede stradale, pertanto in quel tratto di via Cesarolo sarà istituito un senso unico di marcia con direzione dalla rotonda di via Testi-via Fornarina al semaforo di via Fratelli Rosselli. Al termine di questo periodo i lavori della pista ciclabile proseguiranno, ma senza interessare più la sede stradale, e sarà pertanto ripristinata la viabilità ordinaria.

Come previsto dal progetto la pista ciclopedonale di via Cesarolo, di collegamento fra quelle già esistenti in via Testi-via Fornarina e via Fratelli Rosselli, avrà una lunghezza di 240 metri e una larghezza di due metri.

L’intervento, per un costo complessivo di 80 mila euro, consentirà di migliorare la sicurezza degli spostamenti in quell’area per gli utenti deboli, in particolare i bambini frequentanti la scuola secondaria di primo grado, quella primaria e quella dell’infanzia dell’istituto Carchidio -Strocchi, la cui sede è ubicata nella vicina via Carchidio. Questo tratto rientra, fra l’altro, nel percorso di piedibus verso il plesso scolastico Carchidio.