In stazione con coltello di 17 cm e carte di credito rubate. Denunciato 20enne

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà P.F. 20enne forlivese, senza fissa dimora, per il reato di ricettazione e di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio di martedì 20 agosto il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Ravenna, nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati commessi nell’ambito delle stazioni ferroviarie, ha sottoposto a controllo il giovane P.F. che è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza totale di cm 17, e di due carte di credito risultate rubate a Cesena nella giornata del 19 agosto.

Al termine degli accertamenti di rito P.F., è risultato avere a suo carico diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, ed è stato denunciato, in stato di libertà, per ricettazione e porto abusivo di armi. P.F. è stato anche segnalato alla Prefettura di Forlì per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale perché trovato in possesso di grammi 2,1 di hashish che aveva occultato all’interno di un pacchetto di sigarette.

Nei confronti di P.F. sono in corso le verifiche da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna per l’applicazione del divieto di ritorno nel comune di Ravenna.