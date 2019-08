Centauro cade ai Tre Ponti: trasportato in codice 3 al Bufalini di Cesena

Il servizio 118 Romagna Soccorso segnala un grave incidente sportivo accaduto oggi sabato 24 agosto sulla pista da cross dei Tre Ponti di via Sant’Alberto a Ravenna. Un centauro è caduto con la sua moto ed è stato ricoverato al Bufalini di Cesena in codice 3, trasportato con l’elisoccorso. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti. L’accaduto intorno alle 15.45.