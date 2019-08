Scontro sulla Felisio a Lugo: tre feriti, fra cui una bimba di 7 mesi

Il servizio 118 Romagna Soccorso segnala un incidente per fortuna senza gravi conseguenze avvenuto a Lugo sulla strada Felisio all’incrocio con la via Provinciale Bagnara e la Via Ripe di Cotignola intorno alle ore 15.15 di oggi sabato 24 agosto.

Fra le possibili cause dello scontro fra due mezzi, un salto di precedenza da parte di un guidatore. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una bimba di 7 mesi insieme alla madre, che non versano in condizioni di pericolo. Ferite lievi per l’altro guidatore di 35 anni. Sul luogo dell’incidente due ambulanze, i vigili del fuoco e i vigili urbani.