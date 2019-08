Si è svolta questa mattina 25 agosto, all’esterno del Cimitero monumentale di Ravenna, l’annuale manifestazione di commemorazione al gerarca fascista Ettore Muti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle misure di ordine pubblico predisposte dalla Questura. Da una parte hanno sfilato una quarantina di persone, i sostenitori di Forza Nuova assieme all’ANAI, Associazione Nazionale Arditi d’Italia, promotori dell’iniziativa. A distanza di sicurezza, è stato tenuto un gruppo di antagonisti antifascisti.

Come lo scorso anno, il corteo è giunto nei pressi del Monumento dedicato ai Marinai, ai piedi del quale è stata depositata la corona di fiori per celebrare il gerarca fascista. Non vi sono stati momenti di tensione, solo qualche rispettivo sfottò, tra manifestanti e antagonisti.

di 5 Galleria fotografica commmorazione ettore muti









Gli Uffici della Questura avevano comunicato che “non sarebbero stati tollerati comportamenti atti a ledere l’ordine e la sicurezza pubblica”, ed era stato predisposto un servizio a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.