Pisignano di Cervia. Grave scooterista 17enne ricoverato al Bufalini di Cesena

Incidente stradale a Pisignano, intorno alle ore 23 di sabato 24 agosto. Il personale del 118 è intervenuto in via Crociarone, per soccorrere un 17enne gravemente ferito. Il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter di cui era alla guida, finendo fuori strada.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’auto medicalizzata. Dopo le prime cure immediate, il 17enne è stato trasportato al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità.