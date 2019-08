A Lido Adriano selezione per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”

A pochi giorni dalla finale relativa alla 26a edizione, che si è tenuta a Gatteo Mare, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

A Lido Adriano, organizzata dalla Pro Loco di Lido Adriano, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), coinvolgendo il marito o i figli. La giuria, ha proclamato vincitrice della selezione MICAELA TURCANOVA 25 anni, insegnante, di Lido Adriano, mamma di Sofia e Michele, di 6 e 3 anni.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata ad ELISA CERETTI, 48 anni, tecnico delle architetture d’interni, di Forlì, mamma di Giulia e Linda, di 16 e 14 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a RAFFAELLA SEMERARO, 59 anni, estetista, di Leporano (TA), mamma di Giuseppina e Giovanna, di 43 e 34 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020: “Miss Mamma Italiana Fashion” LINDA DEMIRAJ, 45 anni, interprete, di Cesena, mamma di Greta di 7 anni; “Miss Mamma Italiana Glamour” ELISA KARYGIANNIS, 25 anni, educatrice, di Cesena, mamma di Iride di 8 mesi; “Miss Mamma Italiana Eleganza” ALESSIA CARACAUSA, 38 anni, cantante, di Genova, mamma di Mirko e Michael, di 11 e 9 anni; “Miss Mamma Italiana Sorriso” ELISA BRETTA, 45 anni, casalinga, di Cento (FE), mamma di Alexa di 28 anni; “Miss Mamma Italiana Dolcezza” LIDIA FIGLIOLA, 28 anni, commessa, di Dosso (FE), mamma di Aurora e Mattia, di 4 ed 1 anno; “Miss Mamma Italiana in Gambe” GIULIANA PIGOZZI, 39 anni, insegnante di scuola d’infanzia, di Porto Mantovano (MN), mamma di Rebecca e Riccardo, di 10 e 4 anni; “Miss Mamma Italiana Radiosa” ADELINA MURATTI, 43 anni, operaia, di Portomaggiore (FE), mamma di Nicole, Alessandro e Matteo, di 20, 11 e 10 anni; “Miss Mamma Italiana Romantica” ELENA RAZBIRANTSEVA, 42 anni, oss, di Castiglione dei Pepoli (BO), mamma di Federico di 21 anni; “Miss Mamma Italiana Arianne” ROSY SAVINO, 41 anni, oss, di Cesena, mamma di Martina e Mattia, di 15 ed 8 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Sprint” BEATRICE TRILLI, 48 anni, insegnante di scuola media, di Casalecchio di Reno (BO), mamma di Matilde e Filippo, di 18 e 15 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Solare” ELENA TASSINARI, 51 anni, cuoca, di Castrocaro Terme (FC), mamma di Francesco e Michelangelo, di 27 e 18 anni.