Ravegnana. La linea 156 torna al percorso originario con transito da Longana e Ghibullo

Per effetto della riapertura della via Ravegnana, a partire da mercoledì 28 agosto, Start Romagna comunica che la linea 156 tornerà a percorrere il tracciato originario con transito da Longana e Ghibullo.

Viene di conseguenza soppresso il servizio navetta (linea 158) da Ravenna Piazza Caduti per Longana e Ghibullo che era stato attivato in concomitanza con la deviazione di percorso.

Start precisa che, con il ritorno sull’itinerario originario, non sarà più effettuata la deviazione per San Pietro in Vincoli, Carraie, Santo Stefano, San Bartolo e Madonna dell’Albero.

Per dettagli e orari

https://www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/?info-traffico=4568