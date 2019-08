Alcolici a minorenni: denunciati la barista e il gestore di un noto stabilimento balneare di Marina di Ravenna

L’ipotesi che in quello stabilimento balneare si vendessero alcolici anche a minorenni era nell’aria già da tempo ma è stata confermata da un servizio coordinato dalla Polizia Locale di Ravenna e dai Carabinieri, svolto una decina di notti fa. Nei guai – come confermano dalla Polizia Locale – sono finiti la barista, che ha fisicamente ceduto i drink e il gestore del Marina Bay.

I casi, accertati dagli agenti in borghese della Polizia Locale di Ravenna, che si sono finti avventori per monitorare la situazione, sono tre: nel primo, il più grave, gli alcolici sono stati ceduti ad un ragazzino: in procura è stato aperto un fascicolo per somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni, reato penale per il quale è previsto il carcere fino ad 1 anno. Altri due episodi hanno invece coinvolto due 17enni. In questo caso scatta una multa che può andare da un minimo di 250 ad un massimo di 1.000 euro.