Anziano investito a Ravenna presso un passaggio pedonale muore in ospedale

Lunedì 26 agosto, in via Bellini a Ravenna, un anziano di 83 anni è stato investito nei pressi di un passaggio pedonale da un automobilista riportando gravi ferite. Trasportato al Bufalini di Cesena l’uomo non ce l’ha fatta.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta anche la Polizia locale per stabilire la dinamica del sinistro. Alla guida dell’auto che ha travolto il pedone un ragazzo di 25 anni che, sottoposto all’esame dell’etilometro dalla Polizia, è risultato negativo.