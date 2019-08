Colpo notturno alla Pizzeria Low Cost Cafè. Rubano 700 Euro e poi si fermano a mangiare

Nella notte appena trascorsa uno strano colpo è stato messo a segno alla Pizzeria Low Cost Cafè in via Via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna.

“Intorno alle 5 è suonato l’allarme del bar pizzeria – spiega il proprietario Marco Leoni -. Ho avvisato gli operatori della vigilanza che hanno subito fatto delle verifiche attraverso il sistema di controllo delle telecamere interne. Ma non è stata rilevata alcuna intrusione. Quindi non mi sono preoccupato. La brutta sorpresa l’ho avuta questa mattina, quando sono andato al locale, per aprire: spariti 700 Euro in contanti, il cassetto del registratore di cassa e un computer portatile”.

Secondo le prime ipotesi, i ladri hanno forzato la porta laterale del locale facendo scattare l’allarme, ma per evitare di essere visti dalle telecamere si sono nascosi ed hanno temporeggiato il tempo necessario affinché terminassero i controlli da remoto. Poi tranquillamente sono entrati nel bar-pizzeria, hanno rubato denaro, computer e aperto gli scaffali, senza fare gravi danni. Non contenti, invece di darsi alla fuga, hanno ben pensato di fermarsi a mangiare e bere, comodamente seduti ad un tavolino, per poi andarsene con il bottino e due bottiglie di grappa.

“È davvero una cosa strana – prosegue Leoni -. Non hanno vandalizzato il locale, né provato a toccare le slot machine o il cambiamonete. Per questo motivo non credo che fossero dei “professionisti”. Poi, sdrammatizzando, conclude: “La nostra pizza e le cose che abbiamo nel bar sono talmente buone, che vengono anche a rubarcele!”