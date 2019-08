Famiglia si schianta col camper a Borgo Faina: ferita la madre

Intorno alle 16 di oggi, martedì 27 agosto, una famiglia composta da padre, madre e figlio, mentre viaggiava a bordo del proprio camper sull’E45 ha sbandato e si è schiantata contro il guard rail a bordo strada all’altezza di Borgo Faina, vicino all’uscita per Mirabilandia. Padre e figlio sono rimasti illesi, mentre la madre, rimasta all’interno del mezzo finché i soccorritori –118 e Vigili del Fuoco – non l’hanno aiutata ad uscire, è stata portata all’ospedale di Ravenna: non sembra però ferita gravemente. La strada è stata chiusa per un’oretta, e si sono formate lunghe code di auto.