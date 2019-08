Sfreccia con il Maserati 28 volte davanti all’autovelox: incastrato dai controlli della Polizia Locale

Raffica di controlli per la Polizia Locale della Romagna Faentina a caccia delle auto senza assicurazione: negli ultimi giorni gli agenti sono riusciti a fermare 11 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, anche utilizzando le telecamere posizionate sul territorio che, leggendo le targhe, avvisano in tempo reale gli agenti del passaggio di auto senza assicurazione in città.

Le auto sono state sequestrate e vverranno riconsegnate ai proprietari solo dopo il pagamento della polizza.

Nel corso di questa operazione è stato fermato anche un Maserati Ghibli con targa della Repubblica di San Marino, che era passato impunemente davanti all’autovelox della via Naviglio per ben 28 volte a velocità elevatissima (da sospensione patente) e grazie all’artifizio della targa straniera aveva evitato qualsiasi guaio.

Con un indagine congiunta della Locale di Faenza con la Polizia di Rocca della Repubblica di San Marino, gli agenti manfredi sono riusciti ad identificare ilconducente, un bagnacavallese del 1964, nei confronti del quale si è poi proceduto al fermo e sequestro del veicolo e alla notifica dei verbali insoluti.