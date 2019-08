Vagabondo 26enne aggredisce guardie al Santa Maria delle Croci di Ravenna: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato P.S.A., 26enne residente a Cervia (ma di fatto senza fissa dimora) per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata del 26 agosto, il Responsabile del Posto di Polizia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, in collaborazione con la Guardia Giurata in servizio presso il presidio ospedaliero, ha proceduto al controllo di un giovane che era stato più volte segnalato mentre si aggirava all’interno dell’area dell’ospedale senza valido motivo.

Alla richiesta di declinare le proprie generalità il giovane inizialmente ha opposto un rifiuto verbale iniziando ad insultare i due operatori per poi spintonarli con violenza sino a fare cadere uno dei due a terra mentre tentava di impedirgli l’ingresso in ospedale. L’azione del giovane è stata circoscritta grazie all’intervento di una seconda Guardia Giurata, giunta in quel momento per prelevare il danaro delle casse per la riscossione del ticket.

Il giovane è stato così ammanettato e condotto in Questura dove, grazie al fotosegnalamento dattiloscopico è stato identificato per il 26enne P.S.A., senza fissa dimora, gravato da precedenti per furto aggravato, lesioni personali gravi, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In considerazione della condotta tenuta e dell’avere procurato lesioni personali al Responsabile del posto di Polizia dell’Ospedale – giudicate guaribili con 3 giorni di prognosi – P.S.A. è stato dichiarato in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; il giovane, dopo le formalità di legge, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

Questa mattina il Giudice Unico di Primo Grado presso il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa e rinviando la celebrazione del processo al prossimo 10 ottobre. Nel frattempo ha imposto a P.S.A. l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana in Questura a Ravenna.