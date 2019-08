Incendio alla stazione ecologica di Hera a Cervia: i Vigili del fuoco domano il rogo

Intorno alle 13 di oggi, mercoledì 28 agosto, alla stazione ecologica di Hera a Cervia su via delle Aie si è sviluppato un incendio – per cause ancora da chiarire – nella zona dove viene depositata la carta. Prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco di Ravenna e Cervia hanno lavorato duramente per spegnere il rogo, fortunatamente domato dopo alcune ore.