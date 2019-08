Campagna Amica. Sabato 31 agosto al Mercato Coperto di Ravenna la ‘Festa delle Conserve e delle Confetture’

Artigianato agroalimentare protagonista sabato 31 agosto al Mercato Coperto di Campagna Amica Ravenna. I consumatori potranno scoprire da vicino tutti i segreti per una corretta preparazione di confetture e conserve, per mettere in un vasetto tutto il gusto della frutta e verdura.

A partire dalle 10.30, negli spazi di piazza dei Carabinieri, l’azienda agricola biologica Vivere Sostenibile di Roncalceci di Ravenna dispenserà informazioni su come preparare in sicurezza le proprie confetture, come conservare frutta e verdure in vasetto, come abbinare gli ingredienti e utilizzare al meglio i prodotti realizzati. Non mancheranno assaggi e degustazioni con abbinamenti a formaggi ed altri prodotti del nostro territorio. Si ricorda che, come ogni sabato, il Mercato sarà aperto dalle 8.30 alle 13.