Lavori di asfaltatura e rifacimento marciapiedi a Savio e San Zaccaria

Il Comune di Ravenna comunica che inizieranno la prossima settimana e dovranno essere ultimati entro il 26 settembre i lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi a Savio e San Zaccaria. In particolare, a Savio saranno oggetto di asfaltatura le vie delle Anse e Argine destro Savio. In quest’ultima i lavori partiranno dall’intersezione con via Argine sinistro Savio sino ad oltre 200 metri dall’incrocio con via delle Anse.

A San Zaccaria sarà oggetto dei lavori la via Casimpane nel tratto tra l’incrocio con la via Vecchia Garretta sino al civico 9. Mentre saranno rifatti i marciapiedi in via Magenta a Savio. I lavori, dell’importo di 90mila euro, avranno una durata massima di 60 giorni.