Più sicuri insieme: presentata la campagna contro le truffe gli anziani. Iniziative in tutta la provincia

Il Prefetto di Ravenna, il Dott. Enrico Caterino, nel corso di una conferenza stampa, oggi ha presentato le iniziative che si svolgeranno a livello provinciale, in occasione della quarta edizione della campagna nazionale per la sicurezza degli anziani denominata “Più sicuri insieme”, organizzata dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato con la collaborazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Prefetto ha evidenziato come il fenomeno delle truffe agli anziani colpisca una fascia particolarmente debole della popolazione. Le azioni di sensibilizzazione sul tema, come quelle presentate oggi, cercano di fornire un ulteriore aiuto ai cittadini che possono, comunque, sempre contare sull’aiuto e sulla professionalità delle Forze di polizia.

Le iniziative, concordate dal Comitato di coordinamento per la prevenzione delle truffe, in particolare di natura finanziaria, agli anziani e alle persone dotate di bassa educazione finanziaria, istituito presso la Prefettura e attivo anche negli anni passati, si svolgeranno nei prossimi mesi di settembre e ottobre 2019, anche con la collaborazione delle Forze dell’ordine, delle Polizie Locali, dell’Associazione Bancaria Italia a e dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale di Ravenna.

In particolare, sarà installato un gazebo presso le piazze dei Comuni della provincia in occasione dei mercati rionali, secondo il programma di seguito indicato, nel quale verrà distribuito materiale informativo e saranno fornite indicazioni utili per cercare di prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Saranno presenti rappresentanti e volontari di Confartigianato, rappresentanti delle Amministrazioni Locali, personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali e alcune scolaresche che vivranno un’ulteriore esperienza di educazione al senso civico e all’educazione civica.

Inoltre, l’A.N.A.P.-Confartigianato di Ravenna ha avviato l’iniziativa locale denominata “Botteghe sentinelle della sicurezza”, alla quale hanno aderito, attualmente, circa 120 esercizi commerciali, presenti nei territori di tutti i Comuni della provincia, che saranno riconoscibili da un’apposita vetrofania con il logo “PIU’ SICURI INSIEME”. Tale iniziativa, alla quale si auspica possano aderire sempre più locali pubblici, sarà attiva senza una prevista scadenza temporale.

Una novità importante, quella delle ‘botteghe sentinelle della legalità’:la rete di 120 botteghe artigiane e del commercio che non solo distribuiranno il vademecum, ma saranno anche un punto di riferimento al quale potersi rivolgere nel caso ci si sentisse in una situazione di pericolo. L’elenco è consultabile collegandosi al sito www.confartigianato.ra.it

Tiziano Samorè Segretario Provinciale di Confartigianato, nel prendere la parola a nome del Sistema Confartigianato ha evidenziato “che lo scopo dell’iniziativa è quello di rendere gli anziani più informati e quindi più sicuri e consapevoli. Quello che si intende realizzare in accordo con la Prefettura, le Forze dell’Ordine e le Amministrazioni Locali è un progetto di capillare socializzazione della sicurezza.

Il VADEMECUM DI CONSIGLI UTILI PER PREVENIRE LE TRUFFE AGLI ANZIANI, in formato PDF, è già disponibile in download gratuito sul sito della scrivente Associazione provinciale, alla pagina web http://www.confartigianato.ra.it/news.php?pg=4&id=3456

IL PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE RAVENNA

SABATO 7 SETTEMBRE FAENZA

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE LUGO

SABATO 14 SETTEMBRE RIOLO TERME

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE SANT’AGATA SUL SANTERNO

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE CERVIA

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE SOLAROLO

SABATO 28 SETTEMBRE BAGNACAVALLO

MARTEDI’ 1 OTTOBRE CASOLA VALSENIO

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE BRISIGHELLA

VENERDI’ 4 OTTOBRE CASTEL BOLOGNESE

LUNEDI’ 7 OTTOBRE ALFONSINE

VENERDI’ 11 OTTOBRE MASSA LOMBARDA

LUNEDI’ 14 OTTOBRE BAGNARA DI ROMAGNA

VENERDI’ 18 OTTOBRE FUSIGNANO

SABATO 19 OTTOBRE CONSELICE

MARTEDI’ 22 OTTOBRE RUSSI

VENERDI’ 25 OTTOBRE COTIGNOLA

Il Gazebo Confartigianato ANAP è operativo delle 9,30 alle 11,30