Riorganizzazione parcheggi in via De Gasperi. Le associazioni dei commercianti: “Era doveroso chiederci che ne pensavamo”

Sulla riorganizzazione dei parcheggi lungo via De Gasperi, deciso nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale e che ha portato a cancellare gli stalli di sosta posti perpendicolarmente alla strada in favore di un numero sensibilmente minore di nuovi stalli, posti orizzontalmente all’asse viario, intervengono le associazioni dei commercianti che, con una nota unitaria firmata da Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato, fanno sentire le proprie rimostranze.

In primo luogo per non essere stati sentiti: “Apprendiamo a mezzo stampa – si legge nella nota – dell’intervento di riorganizzazione dei parcheggi lungo via De Gasperi, motivato probabilmente da necessità di maggiore sicurezza, ma che ha comportato una riduzione nella dotazione della via stessa ed a servizio del Centro Storico. Per questo avremmo gradito che l’intervento ci fosse stato preannunciato, in un’ottica di dialettica e concertazione che sempre auspichiamo, specialmente in un contesto prezioso e delicato come il Centro Storico cittadino”.

“Al di là dell’inevitabilità di interventi necessari alla mitigazione dei pericoli alla circolazione di mezzi e persone – proseguono le associazioni -, queste azioni dovrebbero sempre essere effettuate prevedendo, da un lato, interventi compensativi che mantengano inalterata la dotazione di parcheggi, mentre dall’altro occorrerebbe mettere in campo una gestione più oculata ed intelligente della sosta, che tenga conto delle diverse necessità dei fruitori e delle attività della zona”.

La prossima mossa promessa dalle associazioni è quella di ottenere in tempi rapidi un incontro con l’amministrazione comunale per valutare quali interventi migliorativi dell’attuale situazione sarà possibile apportare.