Brisighella: domenica 1 settembre modifiche alla viabilità per “Trail in Vena”

Domenica 1 settembre a Brisighella sono programmate alcune modifiche alla viabilità in occasione della seconda edizione della gara podistica “Trail in Vena”, organizzata dalla locale sezione dell’Avis. Si corre e si cammina nel cuore di Brisighella e del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola.

Sono infatti previsti un percorso sportivo e camminate ludico-motorie: un Trail di 20 km per i più allenati, 8 km per gli amanti del Nordic Walking e 2 km con la Camminata delle emozioni, tour con guida alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata emessa un’ordinanza che vieta, domenica prossima, dalle ore 5.00 alle 16.00, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in piazza Marconi e via Naldi. Divieto di circolazione, inoltre, in via Metelli, dal civico 1 fino al civico 7. Infine, dalle ore 8.00 alle 10.00, divieto di transito e sosta in via Spada.