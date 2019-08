In funzione da lunedì 2 settembre i nuovi servizi igienici al mercato di via Sighinolfi

Entreranno in funzione lunedì 2 settembre i nuovi servizi igienici nel mercato di piazza Zaccagnini/via Sighinolfi. Uno è ubicato nei pressi dell’edicola dietro lo stadio, l’altro all’altezza della chiesa vicina a uno degli ingressi su viale Berlinguer di fronte alla Questura.

Si tratta di due bagni “monoblocco” dello stesso tipo di quelli collocati in centro storico, con apertura e chiusura giornaliera programmata. Saranno gestiti dagli operatori di Azimut che effettueranno le attività di pulizia e controllo 3 volte al giorno per tutti i giorni dell’anno, eseguendo le operazioni necessarie a mantenere i servizi igienici in stato di decoro, sanificazione e fruibilità da parte dell’utenza.

Si prevedono inoltre operazioni programmate di controllo e verifica delle funzionalità degli impianti e degli automatismi presenti, mentre personale specializzato sarà prontamente avvertito nel caso si manifestassero situazioni di guasto, danneggiamento o degrado degli apparati.

Il costo per accedere al bagno pubblico sarà di 50 centesimi (come nelle altre toilette pubbliche di Ravenna) e, vista la collocazione, ne potranno usufruire anche i tifosi che si recano allo stadio.

Le due postazioni sostituiscono i servizi igienici in muratura abbattuti nei giorni scorsi non più adeguati alle esigenze e oggetto di continui vandalismi.

Piazza Sighinolfi è al centro di un programma di valorizzazione grazie all’installazione del wi fi gratuito che viene utilizzato sia dagli ambulanti sia dai frequentatori del mercato e presto verranno installate le colonnine per la generazione di energia elettrica al servizio delle postazioni dei commercianti.