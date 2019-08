Incendio nella zona industriale di Ravenna: vasta colonna di fumo, sul posto i VVFF

Sono in molti a segnalarci la vasta colonna di fumo nero che si sta levando nel cielo di Ravenna, attorno alle 19,30 di oggi sabato 31 agosto. Pare che l’incendio si sia sviluppato nella zona industriale (forse in un deposito di rifiuti) in via Baiona, ma al momento non si hanno ancora informazioni dettagliate dai Vigili del Fuoco, impegnati sul posto con 2 squadre per spegnere il rogo.

