Faenza: nel forese chiude Via Bulzacca per lavori urgenti al manto stradale

Via Bulzacca, nel forese, sarà chiusa al traffico un paio di giorni all’inizio della prossima settimana per consentire l’effettuazione di lavori urgenti di ripristino del manto stradale in prossimità del passaggio a livello vicino all’intersezione con Villa Fenata. La chiusura è programmata – salvo avverse condizioni meteorologiche – lunedì 2 e martedì 3 settembre.

Le modifiche alla viabilità sono indicate nei pressi del cantiere. L’intervento sarà eseguito, per conto del Comune di Faenza, dalla ditta Fabbri Costruzioni.