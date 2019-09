Muore 61enne investito sulle strisce pedonali a Ca’ Bosco, presso il bar gestito dalla figlia

Ancora una tragedia della strada ieri sera, sabato 31 agosto, a Ravenna, nei pressi di San Romualdo. Un’auto ha travolto e ucciso il 61enne Daniele Marini – come riportano i quotidiani locali Il Resto del Carlino e Corriere Romagna oggi in edicola – mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali sulla Via Sant’Alberto in località Ca’ Bosco, proprio nei pressi del bar gestito dalla figlia della vittima.

L’incidente mortale è avvenuto poco prima delle 22. L’uomo stava attraversando la strada assieme ad un amico; quest’ultimo ha visto arrivare l’auto che da Ravenna viaggiava in direzione Sant’Alberto e si è scansato, Daniele Marini invece è stato colpito in pieno e sbalzato a circa 15 metri di distanza. I soccorsi dei sanitari del 118 nulla hanno potuto, l’uomo è morto quasi subito per il violentissimo impatto.

Alla guida dell’auto – una Polo VW – un uomo di 80 anni. La Polizia stradale sul posto per i rilievi.