Ravenna, domato l’incendio al deposito di rifiuti a fuoco in Via Baiona

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 31 agosto, in un deposito di rifiuti in via Baiona, nella zona industriale di Ravenna. A fuoco alcune centinaia di tonnellate di materiale, scarti del trattamento dei rifiuti stessi. L’incendio era visibile da grande distanza, perchè una lunga colonne di fumo denso e nero si è alzata nel cielo di Ravenna, preoccupando la popolazione. Sul luogo dell’incendio diverse squadre dei Vigili del Fuoco che in poche ore lo hanno circoscritto. Le operazioni di completo spegnimento hanno invece richiesto più tempo.

“In relazione all’incendio in corso da alcune ore in via Baiona, – ha precisato il Comune di Ravenna in una nota emessa nella stessa serata di ieri – si comunica che lo stesso è presidiato dai Vigili del Fuoco e dalle forze dell’ordine e appare circoscritto e sotto controllo. L’incendio interessa un cumulo di rifiuti non pericolosi e al momento non si rilevano situazioni di pericolo per la popolazione. I tecnici di Arpae (Agenzia regionale protezione ambiente Emilia Romagna) sono sul posto per le verifiche ambientali del caso. Le operazioni di spegnimento si protrarranno almeno per questa notte (la notte appena trascorsa, ndr). Attualmente il vento è direzionato verso costa tra Marina di Ravenna e Marina Romea. Qualora il fumo raggiunga le abitazioni, in via cautelativa si raccomanda di chiudere le finestre. Il sindaco Michele de Pascale, i tecnici della Protezione civile comunale e la Prefettura sono in continuo contatto per monitorare l’evolversi della situazione. Qualora necessario, saranno forniti aggiornamenti.”