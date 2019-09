Sagra del Monticino: a Brisighella divieti in Piazzale degli Alpini

Nei prossimi giorni a Brisighella, in occasione della Sagra del Monticino, sono programmate alcune modifiche alla viabilità. Per ospitare luna park e mercatini, dalle ore 14.00 di lunedì 2 settembre fino alle ore 14.00 del 16 settembre, saranno vietate la circolazione e la sosta (tutti i giorni dalle ore 00.00 alle 24.00) in piazzale degli Alpini, nella parte del parcheggio compresa dall’uscita del piazzale su via A. De Gasperi fino a via Lanzoni.

Analogo divieto di transito e sosta, dalle ore 14.00 del 4 settembre alle ore 14.00 del 9 settembre, sempre in piazzale degli Alpini, nel lato stazione ferroviaria. Le auto lasciate in sosta vietata saranno rimosse forzatamente.