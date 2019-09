Spento l’incendio in via Baiona: il sindaco ringrazia i Vigili del fuoco e tutti i soggetti coinvolti

Alle 6 di oggi, domenica 1 settembre, i Vigili del fuoco hanno concluso l’intervento resosi necessario ieri sera in via Baiona.

L’incendio è spento e il sindaco Michele de Pascale ringrazia i Vigili del fuoco e tutto il personale e le istituzioni a qualsiasi titolo coinvolti, per la prontezza, la professionalità e l’impegno con i quali la situazione è stata gestita.

Come già anticipato ieri, i tecnici di Arpae (Agenzia regionale protezione ambiente Emilia Romagna) hanno in via cautelativa fatto varie analisi i cui esiti saranno disponibili a partire da domani, lunedì 2 settembre.