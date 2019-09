Sottoscritto il patto di amicizia fra i Comuni di Bagnacavallo e Pollutri

Si è svolta a Bagnacavallo nella mattinata di domenica 1 settembre in una sala del Consiglio comunale gremita la sottoscrizione del patto di amicizia fra i Comuni di Bagnacavallo e Pollutri (in provincia di Chieti). Accanto ai sindaci Eleonora Proni e Nicola Mario Di Carlo erano presenti: la bagnacavallese Virginia Vitali, cittadina onoraria di Pollutri e fautrice della nascita dei rapporti di amicizia fra le due comunità; la presidente dell’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim Gabriella Foschini; il vicesindaco di Pollutri Luigi Gizzarelli e l’ex segretario generale del comune abruzzese, Carmine Graziani.

Oltre alla delegazione di Pollutri, erano presenti rappresentanti di Giunta e Consiglio comunale di Bagnacavallo e di numerose associazioni di volontariato, che negli ultimi anni hanno coltivato proficui scambi con la cittadina in provincia di Chieti. Nel patto sottoscritto, i sindaci si impegnano a promuovere la conoscenza, il dialogo e l’amicizia tra le due comunità incentivando momenti di scambio in particolare fra associazioni culturali, sportive e di promozione sociale nonché all’interno del mondo economico, per far conoscere e promuovere i prodotti locali.