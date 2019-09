Faenza, al via i lavori di messa in sicurezza della pista ciclopedonale di via Zambrini

Salvo avverse condizioni meteo, il comune di Faenza informa che prenderanno il via nella giornata di oggi – martedì 3 settembre – i lavori di ripristino e messa in sicurezza del percorso ciclopedonale di via Zambrini.

Si interverrà nel marciapiede sul lato sinistro del senso di marcia, quello della scuola elementare Tolosano. L’intervento, per un importo previsto di circa 40 mila euro, si concluderà entro il 30 settembre prossimo.

I lavori comporteranno l’istituzione di un divieto di sosta per le auto nel lato della scuola Tolosano e la chiusura del marciapiede al passaggio di pedoni e ciclisti, che potranno comunque sempre utilizzare il percorso ciclopedonale sul lato opposto di via Zambrini.