Nuovo questore: Loretta Bignardi promette attenzione alla sicurezza percepita e 12 nuovi agenti per Ravenna

Punta ad un lavoro che incrementi la sicurezza percepita dai cittadini la nuova questore di Ravenna Loretta Bignardi, insediatasi appena ieri nella città bizantina, in sostituzione di Eugenio Russo, andato in pensione.E annuncia l’arrivo in città di 12 nuovi agenti che entro dicembre prenderanno servizio alla questura di Ravenna, anche in sostituzione di alcuni pensionamenti.

Originaria di Desenzano sul Garda, in provincia di Brescia, ha svolto numerosi incarichi tra Firenze, Roma e Torino, lavorando alla Criminalpol, alla DIA e alla Polizia Postale. Ultimo incarico, la direzione della Questura di Forlì Cesena.

“Appena insediata ho subito cominciato il giro di conoscenza della città – ha dichiarato oggi, durante l’incontro di presentazione con la stampa in questura a Ravenna – per capirne gli umori e prendere contatto con i dati oggettivi. Mio compito a capo della Polizia ravennate è quello di garantire la sicurezza reale, seguendo e contrastando il trend dei reati concreti, ma non meno importante è la percezione di sicurezza dei cittadini, una giusta pretesa da soddisfare”.

“Anche se i numeri dicono che i reati sono in calo e Ravenna non è certo una città in cui le persone siano spaventate o scoraggiate dal fare denuncia – ha precisato sul tema -, questa non è un’informazione che da soddisfazione ai cittadini. Bisogna lavorare molto sul fatto che la gente si senta sicura nel posto dove vive e lavora”.

E su questo ha richiamato i media alla collaborazione per aiutare a comprendere qual è la “pancia” della città. “D’altronde – ha aggiunto – la percezione della sicurezza è legata a molti fattori, non ultimo l’invecchiamento della popolazione, che porta naturalmente ad avere una cittadinanza più fragile e più spaventata; ma anche il cambiamento degli stili di vita. Un tempo la “movida” era andare al cinema. Oggi è musica per tutta la notte nei locali, a volte fino allo sballo. I due fenomeni hanno chiaramente conseguenze diverse, anche se non sempre ciò che diminuisce la sicurezza e aumenta il degrado percepiti, dà effettivamente origine a fatti di reato. È un equilibrio complesso, sul quale bisogna lavorare con attenzione”.

Per la dott.ssa Bignardi, bene i gruppi di vicinato, che se ben organizzati e filtrati da amministratori sono una risorsa per le forze dell’ordine, e pollice in su anche per gli strumenti elettronici come autovelox, rilevatori di targhe e telecamere, considerati strumenti oggettivi per il contrasto ai reati: “So che la popolazione vorrebbe vedere una volante dietro ad ogni angolo di strada. Purtroppo questo è impossibile, le risorse non ce lo consentono, ma molti sono i servizi svolti, anche in borghese, per aumentare l’efficacia. Penso ai colleghi della Stradale che ultimamente hanno lanciato una campagna contro la guida con il cellulare. Non so ancora i numeri di Ravenna, ma nelle province vicine, in un solo turno vengono attenzionate una media di 12 o 13 persone”.

CURRICULUM DELLA NUOVA QUESTORE LORETTA BIGNARDI

Nata a Desenzano sul Garda, provincia di Brescia, e laureatasi in Giurisprudenza all’Università di Padova. È entrata in Polizia nel settembre del 1988.

Conseguita la nomina a Vice Commissario ha iniziato il proprio percorso professionale a Firenze, venendo inizialmente assegnata alla Sezione Omicidi e Rapine della Squadra Mobile, quindi alla Ciminalpol Toscana.

Nel 1997 torna a Roma alla Direzione Investigativa Antimafia, dove resterà per tre anni, per tornare poi nuovamente a Firenze, sempre alla DIA.

Nel 2004 viene chiamata a dirigere il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze, per poi passare a dirigere il Compartimento Polizia Postale della Toscana.

Nel settembre 2006 viene inviata a Torino come Capocentro della Direzione Investigativa Antimafia del Piemonte, dove resta sino al novembre 2012, quando torna a Firenze per ricoprire l’incarico di Vicario del Questore.

Resta nel capoluogo toscano sino al 2014 quando il Capo della Polizia, dopo la nomina a Dirigente Superiore, le assegna la direzione della Questura di Lodi, dove rimane sino al novembre 2016, per poi assumere la direzione della Questura di Forlì Cesena.

Nel corso della sua carriera professionale, la dott.ssa Loretta Bignardi si è confrontata con i molteplici aspetti della criminalità: dapprima quella comune, poi quella di matrice terroristica, quindi il crimine organizzato, nazionale e straniero, senza tralasciare la criminalità informatica, di cui si è occupata in qualità di dirigente della Polizia Postale della Toscana.