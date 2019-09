Borgo San Biagio Ravenna. 150 cittadini firmano una Petizione per chiedere al Prefetto più sicurezza

Sulla questione sicurezza nel Borgo San Biagio, ora c’è anche una petizione. La richiesta, sottoscritta in pochissimi giorni da oltre 150 persone, è stata già inviata al Prefetto di Ravenna Enrico Caterino, per chiedere più polizia e più controlli. Stefano Patrizi, primo firmatario e residente del quartiere, assicura che i residenti sono esasperati: “Da diversi mesi il Borgo San Biagio è stato preso di mira da balordi, senza paura. Entrano ed escono dalle case indisturbati, pur sapendo che in casa vi sono i proprietari, danneggiando e rubando. L’ultimo furto risale proprio a ieri sera (mercoledì 3 settembre n.d.r.), quando i ladri sono entrati nell’abitazione di un mio familiare” .

L’obbiettivo della petizione, pubblicata anche su www.change.org è quello di chiedere al Prefetto di Ravenna di rinforzare le azioni messe in atto finora: “Altrimenti si rischia che i cittadini trasformino le proprie case in un bunker o che, prima o poi, qualcuno si faccia male seriamente – spiega Patrizi -. Nel quartiere vivono molti anziani soli, oramai terrorizzati.”

La petizione:

“Gent.mo Prefetto Dott. Enrico Caterino,

la comunità dei residenti di Ravenna del quartiere San Biagio vive da alcuni mesi serate di autentico terrore dovute a ripetute incursioni nelle abitazioni di ladri e balordi, ancora non identificati nonostante le ripetute denunce alle forze dell’ordine. Nelle abitazioni si sono susseguiti furti anche gravi, danni a cose diverse, e soprattutto l’instaurarsi di un clima di paura tra la popolazione, impotente nonostante il coinvolgimento della forza pubblica. Molti si sono dotati di sistemi di prevenzione, ma la situazione così com’è si protrae. Siamo convinti che occorra un’azione più incisiva da parte delle istituzioni, con particolare riferimento al presidio del territorio con dotazioni adeguate di uomini e mezzi, per ripristinare in breve la situazione civile a cui eravamo abituati”.