Atteggiamento sospetto in via Gulli: la Polizia lo becca con 5 involucri di droga nelle mutande

Lunedì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, con la partecipazione del personale del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna” e della Polizia Locale di Ravenna, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio visto il considerevole afflusso di persone in occasione della Festa Nazionale de l’Unità.

L’attività di controllo ha consentito di rintracciare e identificare, complessivamente, 48 persone di cui 18 di nazionalità straniera, mentre 16 sono stati i veicoli sottoposti a controllo.

Due delle persone controllate, J.D., gambiano 20enne, e N.P.B., 27enne senegalese, sono stati sottoposti a perquisizione personale perché rintracciati con atteggiamento sospetto in via Tommaso Gulli. J.D. è stato trovato in possesso di cinque involucri, avvolti da nastro isolante di colore nero contenente 10 grammi di marijuana, che occultava all’interno degli slip, mentre N.P.B. un grinder contenente al suo interno una modica quantità della stessa sostanza.

I due giovani sono stati quindi condotti in Questura, dove J.D. è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre nei confronti di N.P.B. gli agenti hanno proceduto alla contestazione dell’uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti con conseguente segnalazione alla competente Autorità Amministrativa.

Nel corso del servizio la Polizia Locale di Ravenna, ha proceduto al controllo di 13 persone e 9 autoveicoli contestando una violazione a norme comportamentali del Codice della Strada.