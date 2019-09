Brisighella, modifiche alla viabilità in occasione della “Corsa dei Carioli” e della Sagra del Monticino

Nei prossimi giorni a Brisighella, in occasione della “Corsa dei Carioli” e della Sagra del Monticino, sono programmate numerose modifiche alla viabilità in centro storico e nel tratto urbano della strada provinciale n. 23 Monticino-Limisano. Il 6, 7 e 8 settembre, dalle ore 18.00 alle 24.00, divieto di sosta in via Fossa, dal civico 4 fino al civico 10.

Sabato 7 settembre, dalle ore 15.00 alle 16.30, dalle 19.00 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 24.00, divieto di transito per tutti i veicoli e anche per i pedoni nella strada provinciale n. 23 Monticino – Limisano, relativamente al tratto urbano di Brisighella, compreso tra il Km 0+000 e il Km 1+060. Sempre nella giornata di sabato, divieto di circolazione e sosta, dalle ore 14.00 alle 24.00, in via delle Volte, nella piazzetta del Monte e in via Roma (da piazzetta IV Novembre a viale De Gasperi).

Dalle ore 14.00 di sabato 7 settembre fino alle ore 23.00 di domenica 8 settembre, divieto di circolazione e sosta nelle seguenti strade del centro storico della città: via Metelli (dal civico 1 al civico 7), piazzetta Porta Gabalo, piazza Marconi, via Naldi, via Porta Fiorentina, piazza Carducci, via Roma (da piazza Carducci a piazzetta IV Novembre), piazzetta IV Novembre e via Baccarini, dall’incrocio con via Ugonia a piazza Carducci.

Nella stessa fascia oraria, inoltre, senso unico di circolazione in via Ugonia, con direzione da via Baccarini a viale De Gasperi. Infine, dalle ore 8.00 alle 23.00 di domenica 8 settembre, divieto di transito e sosta in via Fossa.