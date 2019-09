Ravenna, dal 9 settembre ripavimentazione nelle vie Piave, Sighinolfi e Circ. al Molino. Poi interventi su vie Romea sud, Dismano e Ravegnana

A partire da lunedì 9 settembre sono previsti a cura di Hera interventi di ripavimentazione stradale relativi ai ripristini definitivi degli scavi eseguiti per riparazioni in pronto intervento e realizzazione di allacci di utenza (acqua, gas e fognature). I lavori, in una prima fase, interesseranno le vie Piave e Sighinolfi e circonvallazione al Molino. Tali interventi sono necessari per elevare la qualità di servizio di strade di primaria importanza per la città. Sarà a carico del gruppo Hera, a completamento dei lavori, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Nello specifico: in via Piave sarà rifatto il tratto di lunghezza pari a circa 250 metri in direzione est a partire dall’intersezione con via Montanari; in via circonvallazione al Molino sarà rifatto il tratto di fronte al largo Orto Siboni oltre al tratto dalla racchetta di ritorno da via Piave fino all’incrocio con via Nullo Baldini; in via Sighinolfi e piazza Zaccagnini l’intervento riguarderà tratti di viabilità oltre ad interventi puntuali nelle aree parcheggio; in viale Randi si interverrà sulla carreggiata dalla rotonda Lussemburgo in direzione ESP fino all’incrocio con via della Lirica.

Modifiche alla viabilità

I lavori interesseranno alternativamente le strade indicate fino al termine degli interventi e dovrebbero concludersi entro sabato 14 settembre. Gli interventi in via Sighinolfi e piazza Zaccagnini si svolgeranno nel periodo di tempo indicato con esclusione delle giornate di mercoledì e sabato.

Per lo svolgimento dei lavori sono previste: dalle 8.30 alle 17, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, restringimento di carreggiata, senso unico alternato di circolazione, divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, divieto di sorpasso.

La seconda fase dei lavori inizierà a partire dalla settimana di lunedì 16 settembre ed interesserà altre importanti arterie della città. In via Romea Sud si interverrà nel tratto tra la rotonda Myrdal Alva e il ponte sui Fiumi Uniti in un tratto di circa 150 metri in direzione centro città; in via Dismano saranno rifatti alcuni tratti di lunghezza pari a circa 60 metri. Gli interventi ricadenti su via Romea Sud e via Dismano si svolgeranno durante le ore notturne.

In via Ravegnana l’intervento riguarderà vari tratti: circa 960 metri tra l’incrocio col ponte su via Cella e il ponte Assi; 310 metri tra il ponte Assi e la via Galilei; 100 metri tra il distributore Agip e la rotonda Irlanda; in via Bassa sarà rifatto il tratto di lunghezza pari a circa 100 metri a partire dalla rotonda Irlanda fino alla racchetta di ritorno verso la via Ravegnana.