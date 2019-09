Ravenna. Si ribalta autoarticolato in Via Trieste. Perde carico di argilla

Erano da poco passate le 9 di quest’oggi, giovedì 5 settembre, quando un autoarticolato si è ribaltato in Via Trieste, all’altezza della Micoperi, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale. Il mezzo sarebbe finito prima nel fosso a lato strada per poi finire a 90 gradi, su un fianco.

Via Trieste è stata chiusa temporaneamente al traffico, dalla rotonda- intersezione in Via Monti – fino allo svincolo della Classicana, per permettere tutte lo operazioni necessarie. Il veicolo trasportava un carico di argilla che si è dispersa lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, anche in seguito alla fuoriuscita di carburante.

La chiusura di Via Trieste ha mandato il tilt il traffico, creando lunghe code in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni, l’uomo alla guida dell’autoarticolato ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato al pronto soccorso di Ravenna per accertamenti.