Chiusa al traffico via Marini a Faenza per una manifestazione del Centro sportivo italiano

Via Marini sarà chiusa al traffico nel pomeriggio di venerdì 6 settembre, per una manifestazione organizzata dal Centro sportivo italiano nell’ambito delle attività dei centri ricreativi estivi. Dalle ore 14.00 alle 20.00 di venerdì in via Marini saranno così vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli. In via Fadina, all’intersezione con la via Marini, sarà pertanto obbligatorio svoltare a destra su via Emiliani. La viabilità ordinaria sarà ripristinata in serata, una volta conclusa la manifestazione.