Cervia Sapore di Sale oggi 6 settembre ha vissuto una giornata che si potrebbe definire storica per le città del sale. Alle 11.00 al Magazzino del sale Torre si è tenuto il convegno “Il Sale dei mari d’Europa” con l’obiettivo di costituire l’Associazione delle Città del Sale. E alla fine del convegno è stato sottoscritto un documento impegnativo che va in questa direzione, per la tutela di questo patrimonio, strada maestra per la salvaguardia ambientale, economica e culturale dei luoghi, che sono anche apprezzatissimi itinerari naturalistici e turistici.

Ma vediamo il passaggio fondamentale del documento firmato oggi. L’intestazione è Costituenda Associazione Europea delle Città del Sale. Dopo alcune premesse i firmatari “valutano che il sale possa rappresentare una risorsa per la valorizzazione della qualità dei territori ad esso legati; che il coordinamento delle città in cui il sale rappresenta forte elemento identitario possa costituire occasione strategica di sviluppo” e quindi si impegnano a “costituire entro giugno 2020 l’Associazione Europea delle Città del Sale con una mission orientata a conservare e valorizzare i territori degli enti associati anche mediante interventi di sviluppo sostenibile, azioni di marketing strategico e compagine di promozione turistica; si impegnano a sottoscrivere uno Statuto dell’Associazione orientato ad un concreto sostegno dei territori vocati alla produzione del sale, alla mappatura delle aree geografiche interessate, alla valorizzazione della qualità dei territori e allo sviluppo economico locale con un’attenzione particolare alla sostenibilità e ai desideri delle popolazioni.”

di 6 Galleria fotografica Firma per la costituzione dell'Associazione Europea delle Città del Sale









Infine i firmatari si dicono “fortemente interessati a creare un sistema di governance europea capace di tutelare le risorse paesaggistiche, ambientali, culturali e sociali legate al sale.”

Al convegno sono intervenuti Massimo Medri, Sindaco di Cervia, Paolo De Castro europarlamentare, responsabile Gruppo S&D Commissione agricoltura del Parlamento europeo; Rosalia D’Alì, assessore al turismo del Comune di Trapani e Vedran Antunica di Ston. Erano presenti anche Giuseppe Pomicetti del Parco della Salina di Cervia e Svetan Pesic della Salina di Ston.

Il post del Sindaco Medri

Massimo Medri ha scritto su Facebook: “Oggi abbiamo firmato un importante accordo tra il Comune di Cervia, il Parco della #Salina di #Cervia, la Città di Trapani, il Comune di Ston e le Solana Ston Salinas e l’isola di Gozo, per costituire la Associazione Europea delle Città del #Sale. Insieme, per valorizzare ancora di più a livello internazionale il nostro oro bianco! La presentazione ufficiale sarà a Bruxelles, patrocinata dall’Europarlamentare Primo Vice-Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale On. Paolo De Castro.”