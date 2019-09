Faenza, lavori alla rete del gas in via Campidori programmati dal 9 all’11 settembre

La prossima settimana è programmato un intervento di potenziamento e manutenzione della rete del gas in via Campidori, all’angolo con via San Nevolone, a Faenza. I lavori, eseguiti dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova) per conto di Italgas, prenderanno il via lunedì 9 settembre e si concluderanno – salvo avverse condizioni meteo – nella giornata di mercoledì 11 settembre. Durante l’apertura del cantiere sono previste alcune modifiche alla viabilità: via Campidori sarà chiusa da corso Baccarini fino all’angolo con via San Giovanni Battista, mentre via San Nevolone da via Campidori fino all’intersezione con via Ugolino D’Azzo Ubaldini. In via Campidori sarà, inoltre, vietata la sosta dall’angolo con via San Nevolone fino al civico 5B. Il transito di pedoni e velocipedi condotti a mano sarà consentito ai soli residenti.