Denaro ed eroina: i Carabinieri incastrano due pusher del ‘giro della droga’ tra Marina e Lido Adriano

Nella giornata di ieri, venerdì 6 settembre, sono stati arrestati in due disgiunte operazioni 2 pusher. In particolare i Carabinieri della Stazione di Lido Adriano, durante i controlli su strada, hanno individuato un 35enne tunisino che destava molto sospetto. Bloccato, è stato sorpreso infatti con dosi di eroina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare mezzo etto della stessa sostanza nonché materiale per il confezionamento e frazionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna invece, dopo un prolungato appostamento nei pressi dell’abitazione di un 32enne di origine polacca, da poco dimorante nella frazione, hanno registrato contatti tra il soggetto e giovani assuntori di stupefacenti. Gli investigatori hanno deciso così di irrompere presso l’abitazione del pusher recuperando 40gr. di hashish frazionata in dosi e denaro frutto dell’attività illecita, tutto sequestrato.

Grazie agli elementi raccolti, i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nelle udienze direttissime il Giudice del Tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto e la richiesta dei termini a difesa, ha imposto ad entrambi l’obbligo di dimora e presentazione presso un ufficio di polizia in attesa della prossima udienza.