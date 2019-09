Faenza, in via Vittorio Veneto ripristino e messa in sicurezza dei due percorsi ciclopedonali

Prendono il via domani lunedì 9 settembre i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei due percorsi ciclopedonali a fianco della carreggiata stradale di via Vittorio Veneto. Durante l’intervento il percorso ciclopedonale interessato sarà a tratti temporaneamente chiuso al transito di pedoni e ciclisti, che potranno comunque sempre utilizzare il percorso ciclopedonale sul lato opposto della strada. Eventuali modifiche alla viabilità e alla sosta saranno indicate in prossimità del cantiere. Salvo avverse condizioni meteorologiche che potrebbero prolungare la durata dell’intervento, i lavori si concluderanno entro il 15 ottobre.