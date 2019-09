Benzoni (LpRa):”Tratto di via Vicoli malridotto, serve riasfaltare viabilità alternativa alla Ravegnana”

“Alla riapertura della Ravegnana, dopo dieci mesi di blocco del traffico tra Ravenna e Longana per il crollo della diga di San Bartolo sul Ronco, il sindaco De Pascale ha dichiarato che avrebbe fatto riasfaltare da subito tutte le strade malridotte usate come alternativa.” Queste le parole del capogruppo di Lista per Ravenna nel consiglio Ravenna Sud, Gianluca Benzoni che aggiunge: “In quel periodo, il traffico diretto a Ravenna dalla parte ovest del fiume Ronco, non potendo utilizzare la via Argine sinistro del Montone, deviava dalla provinciale Godo-San Marco seguendo in massima parte il percorso Villanova di Ravenna-via Viazza di Sotto-via Fosso Drittolo-via Vicoli, arrivando così nella zona dell’Iperbarico e raggiungendo quindi la città in zona Comet.”

“Chi ne ha sofferto maggiormente – continua il capogruppo – è il lungo e tortuoso tratto di via Vicoli che collega via Fosso Trittolo con via Augusto Torre e la rotonda dell’Iperbarico (nella foto l’accesso a via Vicoli da via Augusto Torre), che ora si mostra come una vera e propria mulattiera, con la ristretta pavimentazione rovinata da buche, squarci e fenditure, lateralmente infestata dalle erbacce.”

“La sua situazione è stata segnalata a Lista per Ravenna da chi la percorre abitualmente, insieme al quale ne abbiamo percorso di sera, avventurosamente, l’intero tragitto, preferendo tornare a Ravenna dalla parte opposta, che riporta sulla via Argine sinistro Montone, lato Chiusa San Marco/Borgo Montone. Ritengo dunque opportuno, quale componente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud, formulare la presente istanza affinché il presidente in indirizzo, a norma dell’art. 45 del regolamento di tali Consigli, consulti formalmente gli uffici e/o gli organi del Comune competenti per conoscere, al riguardo, se e come intendano operare affinché la promessa del sindaco, formulata il 24 agosto 2019, sia rispettata: ‘Adesso, come prima cosa, procederemo con la riasfaltatura di tutta la viabilità alternativa, messa a dura prova a causa della chiusura della strada’” conclude Gianluca Benzoni.

Gianluca Benzoni

capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio Ravenna Sud