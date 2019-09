Ravenna, pusher di cocaina 33enne arrestato dai carabinieri in centro città

Il Comando dei Carabinieri di Ravenna informa che un 33enne di origine tunisina è stato arrestato stanotte fra il 9 e il 10 settembre durante una operazione degli uomini della Stazioni di Via Alberoni. L’azione è scattata dopo che l’Arma ha avuto notizia che il 33enne, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, aveva avviato una fiorente attività di spaccio al dettaglio nel quartiere “Gulli” di Ravenna.

I frequenti spostamenti del tunisino e gli innumerevoli contatti con giovani assuntori che si ritrovavano in zona, hanno confermato i sospetti dei militari che al momento opportuno hanno deciso di bloccare l’uomo proprio mentre aspettava dei clienti. L’operazione ha consentito di recuperare svariate dosi di cocaina pronta per lo smercio, sequestrata unitamente al materiale per frazionare e confezionare le dosi.

Considerati gli elementi raccolti dagli investigatori, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Stamani dopo la convalida del provvedimento il Giudice del Tribunale di Ravenna, a seguito della richiesta dell’interessato, ha concesso i termini a difesa imponendogli il divieto di dimora nella Provincia sino alla celebrazione della prossima udienza.