Tanti e da tutta Italia a Ravenna al casting per il nuovo video di Renato Zero

Sono arrivati da tutta Italia a Ravenna per il casting della Daimon Film che realizzerà il videoclip ufficiale di un brano contenuto nel prossimo album di inediti di Renato Zero, “Zero il folle”, in uscita il 4 ottobre.

Il video sarà girato fra il 16 e il 18 settembre fra Ravenna e il Parco del Delta, diretto da Stefano Salvati, e verrà presentato alla terza edizione di “IMAGinACTION”, il primo festival internazionale del videoclip, che si terrà a Ravenna l’11, il 12 e 13 ottobre. Per l’occasione sarà presentata anche una performance della scuola di danza Passi di Danza di Ravenna, come tributo al grande Zero.