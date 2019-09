Faenza. A Borgo Tuliero limite massimo di velocità di 30 chilometri orari

Borgo Tuliero sarà presto più sicura, grazie a un’ordinanza che riduce il limite massimo di velocità per tutte le auto a soli 30 chilometri orari nelle strade all’interno del nucleo abitato della frazione.

Il provvedimento, che entrerà in vigore nei prossimi giorni dopo l’installazione della relativa segnaletica, vuole aumentare la sicurezza dei residenti nel tratto di maggiore concentrazione abitativa, anche in relazione alla presenza in quell’area della scuola dell’infanzia “Arcobaleno”.

L’ordinanza istituisce il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in tutte le seguenti strade: via Tuliero, dall’incrocio con via Cà Bruciata e via Cornacchia fino all’intersezione con via Tombarelle, via San Paolo, via Pettinara, via Bagatta, via Cà del Pino e via Cà Bruciata.

Nella stessa ordinanza è contenuto, inoltre, un altro provvedimento: la realizzazione di un nuovo posto auto riservato a persone disabili in piazza Bologna, a Faenza.

Il posteggio per disabili sarà ubicato nella parte centrale della piazzetta, all’altezza del civico 8, vicino alla chiesa di Santa Maria Maddalena.