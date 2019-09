Brisighella, carabinieri fermano donna per un controllo e scoprono che doveva trovarsi in carcere

I Carabinieri della Stazione di Fognano hanno arrestato una 48enne, che risultava avere a suo carico un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione. Due donne viaggiavano a bordo di una Polo per le vie di Fognano nella tarda mattinata di ieri, 12 settembre. La cosa non è passata inosservata a un cittadino di Fognano, il quale ha subito chiamato i Carabinieri della locale Stazione segnalando quanto stava accadendo. L’uomo, un cittadino 50enne, non è stato uno sprovveduto e ha bloccato con la propria autovettura la Polo delle due donne asserendo che la sua macchina era in panne.

Le due donne con molta probabilità stavano effettuando un sopralluogo per poi successivamente effettuare un furto nelle abitazioni vicine. La mossa del 50enne e l’arrivo tempestivo dei Carabinieri di Fognano ne hanno impedito la fuga.

Una volta identificate le due donne, i militari dell’Arma hanno scoperto che una delle due donne era gravata da un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione da parte della Procura della Repubblica di Verona per furti in appartamento e furti aggravati.

Il provvedimento risaliva a luglio 2019 e la donna doveva scontare 8 mesi di reclusione. La donna, nata a Rimini, ma senza fissa dimora è stata tradotta al carcere di Forlì dove è tuttora reclusa.