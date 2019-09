Faenza, modifiche alla viabilità in via San Silvestro dal 15 settembre, per lavori

Con l’apertura del cantiere per i lavori di realizzazione della nuova rotonda in via San Silvestro, tra i civici 55 e 66, vicino all’intersezione con via De Crescenzi, da domenica 15 settembre in quel tratto di via San Silvestro a Faenza si circolerà solo a senso unico alternato. Il traffico sarà regolato da un semaforo di cantiere o da movieri, tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 18.00, fino al 31 dicembre prossimo.

Sempre in tema di viabilità, inoltre, domenica 15 settembre, dalle ore 8.00 alle 12.00, sono previsti alcuni divieti nei pressi dell’area sportiva della Graziola per la disputa della 18^ edizione della “Maratonina Città di Faenza”. Domenica mattina saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli a motore in via Graziola e nel piazzale Tambini.