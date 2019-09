Mercato del sabato in Piazza del Popolo a Faenza annullato per gare di sbandieratori e musici

Sabato 14 settembre, per le gare dei Campionati italiani sbandieratori e musici, a Faenza non si terrà il tradizionale mercato ambulante in centro. Piazza del Popolo, piazza della Libertà e piazza della Legna saranno infatti lasciate libere per le gare. Nella mattinata si svolgerà invece regolarmente il mercato ortofrutticolo, allestito come sempre in piazza Martiri della Libertà.