Sant’Agata sul Santerno: multato un altro cittadino per abbandono di rifiuti

Proseguono le iniziative svolte dall’Amministrazione Comunale di Sant’Agata sul Santerno in collaborazione con Hera per la tutela dell’ambiente e per il corretto conferimento dei rifiuti.

Oltre a provocare il degrado dell’ambiente e dei territori urbani, l’abbandono dei rifiuti è un reato sanzionabile per legge: per questo è stata elevata questa mattina un’altra sanzione per abbandono rifiuti in via Giardino, a lato delle Distillerie Mazzari Spa.

A distanza di poche settimane dalle 9 sanzioni elevate in piazza Ugo La Malfa, i tecnici Hera in collaborazione con una pattuglia della polizia municipale della Bassa Romagna, hanno compiuto un sopralluogo, nell’ambito del quale hanno trovato elementi specifici, riconducibili ad un privato cittadino.

L’abbandono ha avuto luogo in via Giardino. Anche in questo caso, come per le 9 multe levate in Piazza Ugo La Malfa, a seguito di alcune approfondite verifiche della polizia municipale si è riusciti a risalire alle generalità della persona che ha commesso l’infrazione.

L’amministrazione comunale ed Hera stanno monitorando puntualmente tutte le Isole ecologiche di Base (IEB) diffuse sul territorio, per contrattare i fenomeni di abbandono dei rifiuti (ingombranti e indifferenziati in particolare), per evidenziare eventuali criticità e rispondere alle esigenze degli utenti .

Si ricorda che l’area self service adiacente alla stazione ecologica Hera di via Marcora è aperta tutti i giorni 24 ore su 24 e garantisce uno sconto di 15 centesimi/kg sulla propria bolletta Tari.

“La Giunta Comunale sta continuando la propria azione di controllo del proprio territorio, al fine di contrastare l’incivile atto dell’abbandono dei rifiuti. – precisa Elisa Sgaravato, assessore all’ambiente del comune di S. Agata sul Santerno – La corretta gestione dei rifiuti comporta un importante cambio di prospettiva. Ridurne significativamente la produzione di rifiuti pro-capite e migliorarne la qualità è un obiettivo ambizioso che potrà essere raggiunto solamente con la collaborazione di tutti i cittadini.”